«В Беларуси бьют и задерживают тех, кто заслуживает. Правоохранители поступают так, как и должны». Тренер Пышник о протестах

Заслуженный тренер Беларуси Юрий Пышник высказался о действиях правоохранительных органов во время протестных акций, связанных с выборами президента Беларуси.

– По телевидению не показывают, как бьют мирных граждан? Не рассказывают о тысячах задержанных и тех, кто прошел через тюрьмы?

– Бьют и задерживают, я считаю, тех, кто этого заслуживает. Милиция бьет тех, кто лезет на рожон. Вот что делать с тем, кто на милиционера бежит, потом бьет ногами, что-то бросает в него? Это подло и некрасиво, недостойно человеческого поведения.

Милиционеру в таком случае нужно просто стоять и никак не отвечать? Или подставлять другую щеку для удара? Поэтому я считаю, что правоохранители поступают так, как и должны поступать.

– Вы понимаете, из-за чего вообще разгорелась эта ситуация в Беларуси?

– Понимаю, конечно, но считаю, что нужно быть выше всего этого. Правительство старается для народа, делает много хорошего. Уличные шествия ни к чему, их нужно заканчивать.

– Вы говорите, что понимаете причины этих акций. Это все связано с итогами президентских выборов?

– Наверное, кому-то не понравилось то, как они прошли. Но я, если честно, не лезу в эти дела, не интересуюсь этими темами. Честные они были или нет, не знаю. У меня есть внуки, правнуки, их надо воспитывать, им надо помогать. А политика, протесты…

Если кто-то от этого ловит кайф, такая его судьба. Разные люди есть, разные мнения. Хотелось бы, конечно, чтобы все было в рамках законодательства. Если вы чем-то недовольны, то высказывайте мнение, а не выходите на улицы, не бросайтесь камнями и не жгите машины.

– Но у нас даже за то, что высказываешься против режима, могут посадить.

– Я в эти дебри не лезу. Я даже на эти темы не общаюсь со своими детьми, внуками и воспитанниками.

Люди не лезут в политические дела, у них своя работа. Многие еще действующие спортсмены, так что им не до политики. Нужно работать и решать свои проблемы, – передает белорусская Tribuna.com слова Пышника.