«Юве» хочет продлить контракт с Роналду и уверен в подписании соглашения с Кьеллини

«Ювентус» рассчитывает сохранить в составе нападающего Криштиану Роналду.
По информации Sky Sports, туринский клуб хочет предложить нападающему новый контракт в связи с тем, что действующий истекает в конце сезона-2021/22.
Также «Ювентус» уверен, что ему удастся подписать соглашение с защитником Джорджо Кьеллини – сейчас он находится в отпуске в качестве свободного агента.
Вдобавок на этой неделе в Турин прибывает агент форварда Пауло Дибалы – с этим нападающим тоже хотят продлить контракт.
Павел Недвед: «Роналду останется в «Ювентусе». Агент Дибалы будет в Турине на следующей неделе»