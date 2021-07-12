«Юве» хочет продлить контракт с Роналду и уверен в подписании соглашения с Кьеллини

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«Ювентус» рассчитывает сохранить в составе нападающего Криштиану Роналду.

По информации Sky Sports, туринский клуб хочет предложить нападающему новый контракт в связи с тем, что действующий истекает в конце сезона-2021/22.

Также «Ювентус» уверен, что ему удастся подписать соглашение с защитником Джорджо Кьеллини – сейчас он находится в отпуске в качестве свободного агента.

Вдобавок на этой неделе в Турин прибывает агент форварда Пауло Дибалы – с этим нападающим тоже хотят продлить контракт.

Павел Недвед: «Роналду останется в «Ювентусе». Агент Дибалы будет в Турине на следующей неделе»

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