Сергей Иванов: «Наш футбол переоценен. Из игровых видов он на одном из последних мест»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сергей Иванов Уфа Антон Заболотный Спорт-Экспресс Футбол

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, болеющий за ЦСКА, подвел итоги матча команды с «Уфой» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

– Оцените старт сезона.

– По одной игре судить трудно и неправильно. Приобретение Заболотного положительно сказалось. Только через туров 10 можно будет судить.

Мне понравилось, что у ЦСКА длинная скамейка. У нас разрешено пять замен, длинная скамейка будет играть большую роль. Поздравляю Березуцкого с победой.

– Как отнеслись к назначению Березуцкого?

– Нормально. Опыт – дело наживное. Команда будет играть, он будет набирать опыт. Желаю ему удачи.

– Как вам назначение Карпина на пост главного тренера сборной?

– Наш футбол очень сильно переоценен. Дальше плохих вещей про футбол говорить не хочу, но из игровых видов спорта он на одном из последних мест, – сказал Иванов.

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