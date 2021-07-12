Сергей Иванов: «Наш футбол переоценен. Из игровых видов он на одном из последних мест»

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта , болеющий за ЦСКА, подвел итоги матча команды с «Уфой» (1:0) в 1-м туре .

– Оцените старт сезона.

– По одной игре судить трудно и неправильно. Приобретение Заболотного положительно сказалось. Только через туров 10 можно будет судить.

Мне понравилось, что у ЦСКА длинная скамейка. У нас разрешено пять замен, длинная скамейка будет играть большую роль. Поздравляю Березуцкого с победой.

– Как отнеслись к назначению Березуцкого?

– Нормально. Опыт – дело наживное. Команда будет играть, он будет набирать опыт. Желаю ему удачи.

– Как вам назначение Карпина на пост главного тренера сборной?

– Наш футбол очень сильно переоценен. Дальше плохих вещей про футбол говорить не хочу, но из игровых видов спорта он на одном из последних мест, – сказал Иванов.

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