Газзаев о сборной: «У тренера должны быть победы в чемпионате, кубки. Семак должен был возглавить команду»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что хотел видеть Сергея Семака главным тренером сборной России.

«Моей кандидатурой был Сергей Семак. Я считаю, что он абсолютно заслуженно должен был стать тренером национальной сборной, потому что тренер сборной должен иметь за плечами победы в национальном первенстве, кубки. Это и авторитет, и победы. То, что Семак 3 года подряд выигрывал чемпионат России, – очень дорогого стоит.

Что ж, назначили Валерия Георгиевича [Карпина], моего тезку. Будем надеяться, что он будет успешно работать», – сказал Газзаев.

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