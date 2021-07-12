Казаков о трансфере Кордобы: «10,5 млн евро за все. Деньги в «Краснодаре» считают. Сильное приобретение»

Журналист Илья Казаков высказался о трансферной стоимости нападающего «Краснодара» .

Ранее в Германии писали, что сумма трансфера колумбийца из «Герты» в «Краснодар» – 20 млн евро.

«Нет, «Краснодар» столько не платил. Хашиг вообще-то один из самых сильных переговорщиков в нашем футболе. А деньги в клубе считают.

Рассказали, что переговоры с Бобичем (спортивным директором «Герты» – примечание Sports.ru) шли 6 часов – и «Краснодар» навязал свои условия. 10,5 млн евро за все. Со всеми выплатами – солидарными, агентскими.

Сильное приобретение, сегодня было видно», – написал Казаков в телеграм-канале.

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