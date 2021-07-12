Сафонов отбил пенальти Бикфалви в игре «Краснодара» с «Уралом». Казарцев назначил его после ВАР

«Краснодар» на выезде играет с «Уралом» (0:0, перерыв) в 1-м туре РПЛ.
На 43-й минуте полузащитник гостей Тонни Вильена в своей штрафной сбил форварда Андрея Панюкова. Главный арбитр Василий Казарцев сперва решил не назначать пенальти, однако после консультации с видеоассистентом и самостоятельного просмотра повтора все же указал на точку.
Удар с одиннадцатиметровой отметки наносил полузащитник Эрик Бикфалви. Он пришелся почти по центру ворот, и голкипер Матвей Сафонов его отразил.
Изображения: трансляция «Матч Премьер»
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