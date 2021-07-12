Сафонов отбил пенальти Бикфалви в игре «Краснодара» с «Уралом». Казарцев назначил его после ВАР

Теги судьи Урал Краснодар Эрик Бикфалви Василий Казарцев Тонни Вильена Андрей Панюков видеоповторы Матвей Сафонов Футбол

«Краснодар» на выезде играет с «Уралом» (0:0, перерыв) в 1-м туре РПЛ.

На 43-й минуте полузащитник гостей Тонни Вильена в своей штрафной сбил форварда Андрея Панюкова. Главный арбитр Василий Казарцев сперва решил не назначать пенальти, однако после консультации с видеоассистентом и самостоятельного просмотра повтора все же указал на точку.

Удар с одиннадцатиметровой отметки наносил полузащитник Эрик Бикфалви. Он пришелся почти по центру ворот, и голкипер Матвей Сафонов его отразил.

Изображения: трансляция «Матч Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья