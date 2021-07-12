Дитмар Хаманн: «Санчо – лучший вингер мира. Жду, что он станет звездой «Олд Траффорд»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» высоко отозвался о новичке .

«Это важный сезон для Оле-Гуннара Сульшера и «Манчестер Юнайтед». Я жду, что Джейдон Санчо станет звездой «Олд Траффорд». Я нечасто видел вингеров, которые способны так легко проходить сквозь защитников. Санчо может зажечь таких игроков, как Маркус Рэшфорд и Поль Погба.

Я следил за ним в Бундеслиге и видел, что Санчо делает других игроков лучше, создавая моменты и вытягивая защитников на себя. Мы видели проблески такой игры в четвертьфинале Евро-2020 против Украины.

Я удивился, увидев, что Санчо оказался на задворках по ходу турнира. Если бы я был тренером, то Санчо был бы моим первым вариантом.

Мне кажется, что Санчо – не только лучший вингер Англии. Это лучший вингер мира. Болельщики «Юнайтед» должны быть очень рады возвращению Джейдона в Манчестер», – сказал Хаманн.