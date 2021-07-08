Сульшер о Санчо: «АПЛ после Бундеслиги – шаг вперед. Он был в «Уотфорде» и еще одной команде из нашего города, так что знает, чего от него ждут»

Главный тренер поделился мыслями о том, как быстро пройдет адаптация в английском чемпионате.

«Я думаю, переход в Бундеслигу стал хорошим решением для Санчо. Это был правильный шаг, он оказался на нужном уровне в подходящем клубе. Думаю, уже много раз показывал, как много может дать молодым талантам.

Но Премьер-лига – это иной уровень. Я не хочу звучать так, словно отношусь к Бундеслиге неуважительно, но я полагаю, что Премьер-лига – это шаг вперед. Клубы АПЛ выходят в финалы еврокубков и выигрывают их. Это показывает, что АПЛ – место, где хотят оказаться все. Джейдон тоже хотел попасть сюда.

Конечно, он уже играл в Англии. Санчо был в «Уотфорде» и в еще одной команде из нашего города. Он знает, чего от него здесь ждут», – сказал Сульшер.