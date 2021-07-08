«Юве» не хочет обмена Дибала – Гризманн. Клуб продлит с Пауло контракт, зарплата – 10 млн евро с учетом бонусов

«Ювентус» не намерен прекращать сотрудничество с нападающим .

Итальянский клуб не хочет обменивать аргентинца на нападающего «Барселоны» , несмотря на попытку каталонского клуба начать переговоры по этому вопросу.

«Юве» больше не рассматривает вариант с уходом Дибалы. Скоро клуб проведет с футболистом переговоры о новом контракте. До пандемии коронавируса Пауло предлагали соглашение с зарплатой в 10 миллионов евро в год, однако игрок отверг этот вариант. Сейчас ему предложат более низкую сумму, но за счет бонусов доход футболиста может достичь 10 миллионов евро в год.

Отношения между руководством и стороной игрока изменились. Сейчас они доверяют друг другу и спокойно смотрят на предстоящие переговоры по контракту, пишет La Gazzetta dello Sport.

В «Ювентус» из «Барселоны» может вернуться . Итальянский клуб может арендовать хавбека, но для осуществления сделки ему придется пойти на снижение зарплаты.

В минувшем сезоне Дибала провел 20 матчей в Серии А, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Его показатели доступны по ссылке.

Со статистикой Пьянича можно ознакомиться здесь.