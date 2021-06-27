«МЮ» провел переговоры с агентами Камавинга, но клубу сообщили, что игрок хочет в Ла Лигу

Теги Ренн Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Эдуардо Камавинга Футбол

Будущее полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга остается неопределенным.

Manchester Evening News сообщает, что представители «Манчестер Юнайтед» провели переговоры с агентами 18-летнего футболиста. Их итог не вызвал оптимизма у английского клуба, так как представителям «МЮ» сообщили, что Камавинга хочет перейти в клуб из Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к французу проявляет «Реал».

Срок действующего соглашения Камавинга с «Ренном» истекает летом 2022 года, поэтому клуб хочет продать игрока до 31 августа. В январе хавбек сможет договориться с новым клубом о переходе в статусе свободного агента.

Со статистикой 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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