«МЮ» провел переговоры с агентами Камавинга, но клубу сообщили, что игрок хочет в Ла Лигу

Будущее полузащитника остается неопределенным.

Manchester Evening News сообщает, что представители провели переговоры с агентами 18-летнего футболиста. Их итог не вызвал оптимизма у английского клуба, так как представителям «МЮ» сообщили, что Камавинга хочет перейти в клуб из .

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к французу проявляет «Реал».

Срок действующего соглашения Камавинга с «Ренном» истекает летом 2022 года, поэтому клуб хочет продать игрока до 31 августа. В январе хавбек сможет договориться с новым клубом о переходе в статусе свободного агента.

Со статистикой 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.