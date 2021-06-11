«Уфа» подписала ангольского форварда из мини-футбола Касинтуру на 3 года. Он играл за студенческую команду в Краснодаре

«Уфа» объявила о подписании контракта с нападающим Эгашем Касинтурой.

С футболистом подписано 3-летнее соглашение.

Пресс-служба башкирского клуба сообщает, что Касинтура родился в 1997 году в Намибии. Там он занимался большим и мини-футболом.

В 18 лет игрок переехал в Россию и начал карьеру в Сыктывкаре в мини-футбольной команде «Новая Генерация», которая выступает в российской Суперлиге. В предыдущих двух сезонах Касинтура забил 23 мяча в 51 матче.

До этого футболист играл в студенческой команде из Краснодара.

Фото: сайт «Уфы»