«Спартак» предложил около 4,9 млн евро за правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу (Rapidonoar.com.br)

«Спартак» вновь пытается приобрести правого защитника .

Как утверждает Rapidonoar.com.br, московский клуб предложил за 22-летнего футболиста 30 млн бразильских реалов (около 4,9 млн евро).

В августе прошлого года красно-белые уже вели переговоры о трансфере Гуги, но в итоге отказались от сделки. Приглашение бразильца было желанием экс-главного тренера Доменико Тедеско, который был раздосадован тем, что трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей и забил один гол во всех турнирах. Действующий контракт бразильца с «Минейро» рассчитан до конца 2023 года.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться по ссылке.