«Спартак» отказался от трансфера Гуги. Тедеско раздосадован

«Спартак» не будет приобретать защитника Гугу Гомеса.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, московский клуб отказался от трансфера 21-летнего футболиста.

Отмечается, что генеральный директор хочет видеть в команде игроков, которые готовы сразу же приносить пользу и обладают перспективой для последующей продажи за более высокую сумму.

По информации источника, главный тренер «Спартака» раздосадован отказом от Гуги.

Идея о приобретении латиноамериканца возникла при Томасе Цорне, ранее занимавшем пост гендиректора .

Также сообщается, что московский клуб не будет покупать защитника Кенни Лала.