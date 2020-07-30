«Спартак» отказался от трансфера Гуги. Тедеско раздосадован

«Спартак» не будет приобретать защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, московский клуб отказался от трансфера 21-летнего футболиста.
Отмечается, что генеральный директор Шамиль Газизов хочет видеть в команде игроков, которые готовы сразу же приносить пользу и обладают перспективой для последующей продажи за более высокую сумму.
По информации источника, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско раздосадован отказом от Гуги.
Идея о приобретении латиноамериканца возникла при Томасе Цорне, ранее занимавшем пост гендиректора «Спартака».
Также сообщается, что московский клуб не будет покупать защитника «Страсбура» Кенни Лала.