«Спартак» отказался от трансфера Гуги. Тедеско раздосадован

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«Спартак» не будет приобретать защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, московский клуб отказался от трансфера 21-летнего футболиста.

Отмечается, что генеральный директор Шамиль Газизов хочет видеть в команде игроков, которые готовы сразу же приносить пользу и обладают перспективой для последующей продажи за более высокую сумму.

По информации источника, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско раздосадован отказом от Гуги.

Идея о приобретении латиноамериканца возникла при Томасе Цорне, ранее занимавшем пост гендиректора «Спартака».

Также сообщается, что московский клуб не будет покупать защитника «Страсбура» Кенни Лала.

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