«Спартак» заморозил сделку по Гуге и вряд ли купит Лала (Вячеслав Короткин)

«Спартак» может отказаться от идеи приобретения защитника .

Сделка по 21-летнему бразильцу на текущий момент заморожена, поскольку у красно-белых возникли большие сомнения, что это лучший вариант, сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Спартак» следит за Гугой еще со времен работы Томаса Цорна на посту гендиректора клуба, который тот покинул месяц назад.

Также красно-белые, по данным источника, скорее всего, не будут покупать защитника .

Представители Гуги подтвердили, что «Спартак» предложил за него 4,5 млн евро