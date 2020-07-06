«Спартак» заморозил сделку по Гуге и вряд ли купит Лала (Вячеслав Короткин)

«Спартак» может отказаться от идеи приобретения защитника «Атлетико Минейро» Гуги Гомеса.
Сделка по 21-летнему бразильцу на текущий момент заморожена, поскольку у красно-белых возникли большие сомнения, что это лучший вариант, сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Спартак» следит за Гугой еще со времен работы Томаса Цорна на посту гендиректора клуба, который тот покинул месяц назад.
Также красно-белые, по данным источника, скорее всего, не будут покупать защитника «Страсбура» Кенни Лала.
Представители Гуги подтвердили, что «Спартак» предложил за него 4,5 млн евро