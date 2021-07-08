Федотов о 3:0 с «Кешлей»: «Сочи» не хватило хладнокровия. Их вратарь проявлял футбольный героизм»

Главный тренер прокомментировал победу над «Кешлей» (3:0) во 2-м квалификационном раунде .

«Начало матча было боевое. Соперник не хотел ни в чем уступать. Как обычно бывает, первые 10 минут носили хаотичный характер, но мы забили со стандарта, было много эпизодов.

Немного суетились в завершающей фазе атаки, не хватило хладнокровия. Голкипер противника творил чудеса, он проявлял футбольный героизм, я бы сказал.

У нас напряженный график, никого в аренду уже не будем отдавать. В такой ситуации это то, что нужно. Простой пример: нет, вратарскую позицию не трогаем», – сказал Федотов.

Тренер «Кешли»: «Сочи» – серьезная команда. Нам не дали выполнить план, но моменты были»