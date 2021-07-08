«Милан» проведет еще один раунд переговоров по Влашичу в понедельник

планирует провести еще один раунд переговоров о трансфере полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

В понедельник утром «Милан» планирует еще раз связаться и с агентами Влашича, и с представителями ЦСКА, чтобы обсудить возможный переход, сообщает журналист Луи Жирарди.

Ранее появилась информация о том, что хорват просит руководство ЦСКА отпустить его в «Милан».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 26 матчей в , забил 11 голов (3 – с пенальти) и сделал 5 результативных передач. Его полную статистику можно изучить здесь.