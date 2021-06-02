Дриусси о переезде в Петербург в 2017-м: «Зенит» и «Спартак» вышли на меня одновременно, москвичи предлагали больше. Ни о чем не жалею»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Леандро Паредес Себастьян Дриусси деньги Футбол

Нападающий Себастьян Дриусси в блоге на Sports.ru раскрыл подробности своего перехода в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году.

«Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли «Зенит» и «Спартак», причем москвичи предлагали больше. Долго не думал – тогда в Петербург уже переехал Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что «Зенит» – большой клуб, а Петербург – очень красивый город.

Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чем не жалею.

Тут родилась моя дочь. Наша семья уже навсегда связана с Петербургом», – написал Дриусси.

Письмо Дриусси о четырех сезонах в «Зените»: бесился без голов и просит прощения у Семака

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья