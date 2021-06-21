Джорджиньо Вейналдум: «Я фанат «Барсы» с детства, но «ПСЖ» сделал для трансфера все»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум прокомментировал переход в на правах свободного агента.

«Выбор был сложным. Я поддерживал «Барселону» с детства, я ее фанат. Мы вели переговоры, у меня было хорошее предчувствие, также я обсуждал переход с «ПСЖ» и иными клубами.

Более того, «ПСЖ» начал общаться со мной еще раньше, чем «Барса». Мы обсудили некоторые моменты, но это не были переговоры в полном смысле.

Но после того, как «Барса» заинтересовалась мной, «ПСЖ» вернулся. Я поговорил с , потом с Почеттино, которого знаю по «Тоттенхэму», – я с ним общался когда-то, потому что он хотел позвать меня к себе.

Почеттино объяснил мне, какой проект строит «ПСЖ», объяснил, что клуб хочет выиграть и трофеи во Франции, и трофеи в Европе. Он рассказал, что клуб из себя представляет. Я подумал, что это интересный проект, и сказал, что готов выслушать предложения. С этого момента начались переговоры. Все шло не очень хорошо, но они сделали все, чтобы подписать меня, действительно все», – сказал Вейналдум.

Летнее усиление «ПСЖ» – топ. Бесплатно подписали Вейналдума, Рамоса и Доннарумму