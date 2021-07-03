«ПСЖ» подписал Рамоса, Хакими и Вейналдума этим летом. Скоро придет Доннарумма

активно проводит летнее трансферное окно.

Бывший защитник «Реала» стал третьим крупным приобретением парижан этим летом.

Ранее состав команды пополнили , за которого «ПСЖ» заплатил «Интеру» около 70 млн евро, и , перешедший в «ПСЖ» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

В скором времени парижане объявят о переходе вратаря сборной Италии . Его контракт с «Миланом» истек 30 июня, он присоединится к «ПСЖ» в статусе свободного агента.