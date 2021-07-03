«ПСЖ» подписал Рамоса, Хакими и Вейналдума этим летом. Скоро придет Доннарумма

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Джорджиньо Вейналдум Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Футбол

«ПСЖ» активно проводит летнее трансферное окно.

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос стал третьим крупным приобретением парижан этим летом.

Ранее состав команды пополнили Ашраф Хакими, за которого «ПСЖ» заплатил «Интеру» около 70 млн евро, и Джорджиньо Вейналдум, перешедший в «ПСЖ» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

В скором времени парижане объявят о переходе вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Его контракт с «Миланом» истек 30 июня, он присоединится к «ПСЖ» в статусе свободного агента.

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