Фетисов о футболе в России: «Надо создать равные условия, как в лигах Америки: нет клубов-олигархов, нельзя купить игрока за деньги»

Двукратный олимпийской чемпион поделился мнением о российском футболе и отставке тренера сборной .

– 30 июня высказался о неудачах российских спортсменов, как хоккеистов, так и футболистов, и также отметил, что необходимы кадровые изменения. Некоторые мы уже увидели – отставку Черчесова. Вы как считаете, это должно быть какое-то системное решение?

– Система должна быть прежде всего в организации футбола. Чтобы вы понимали, я поработал тренером в самой успешной спортивной организации в мире на тот момент. Мы очень хорошо играли, но все равно были уволены. Это философия профессионального спорта: тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Это не является каким-то системным решением, нельзя поменять команду – проще поменять тренера.

В нашем случае, какой бы тренер ни пришел, наличие и качество футболистов – это определяющий [фактор]. Кого сейчас ни приведи тренером – он должен каким-то образом получить результат за счет игры. К сожалению, у нас качество игроков, наверное, не соответствует нашим желаниям. У нас какие-то все время завышенные желания, что наши футболисты обязательно всех обыграют. На чем они основаны – не совсем понятно.

Здесь надо систему мотивации пересмотреть. Создать равные условия. Чтобы вы понимали принцип профессиональных лиг Северной Америки – я считаю, что он очень нам подходит: там нет клубов-олигархов, там невозможно купить игрока за деньги, его можно только выменять, если он тебе нужен. Но если ты вымениваешь игрока, который тебе нужен, значит, ты отдашь той команде свое будущее. Если ты просчитался со звездой, то можешь улететь на годы без побед. Потому что ты просчитался.

– То есть нам нужно перенять систему американскую?

– Мне кажется, что да. Равные возможности: худший клуб в профессиональных лигах по окончании сезона берет себе лучшего новичка. При правильном планировании любой клуб, а мы видим, что в Европе в футболе в каждой стране три-четыре клуба претендуют на победу каждый год, там любой клуб может при правильной работе претендовать на победы через какое-то время. То есть правильный менеджмент.

Для нашей страны, где разные, так скажем, возможности региональные, соблюдение спортивного принципа и равные возможности даст нам совершенно другой толчок в развитии. Мы поймем, где у нас хороший тренер, где игроки, которые будут стараться, – сказал Фетисов.