Маркизио о переигровке финала Евро: «Где подписать петицию? Италия победит еще тысячу раз»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио высказался о переигровке финала Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, 3:2 по пенальти).
В настоящий момент петиция с требованием еще раз провести решающий матч турнира в связи с несправедливым судейством набрала почти 150 тысяч подписей.
«Простите, а где можно подписать петицию о переигровке матча Италия – Англия? Мы победим еще тысячу раз», – написал Маркизио.
Саутгейт смело стартовал (внезапно!), но скатился к автобусу. Манчини наказал заменами – итальянцы должны были побеждать до пенальти