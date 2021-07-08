Маркизио о переигровке финала Евро: «Где подписать петицию? Италия победит еще тысячу раз»

Бывший полузащитник высказался о переигровке финала между Италией и Англией (1:1, 3:2 по пенальти).

В настоящий момент петиция с требованием еще раз провести решающий матч турнира в связи с несправедливым судейством набрала почти 150 тысяч подписей.

«Простите, а где можно подписать петицию о переигровке матча – ? Мы победим еще тысячу раз», – написал Маркизио.

Саутгейт смело стартовал (внезапно!), но скатился к автобусу. Манчини наказал заменами – итальянцы должны были побеждать до пенальти