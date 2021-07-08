Прядкин о реформе РПЛ: «Поддерживаем изменения. Формат, на котором остановились, видится наиболее перспективным для России»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал реформу лиги, предложенную компанией .

«РПЛ разделяет позицию РФС о том, что необходимо двигаться вперед, совершенствовать в том числе структуру соревнований, повышать экономическую составляющую футбола.

Отмечу, что мы делали то же самое, проводили исследование совместно с PwC – с подробным экономическим анализом, но с немного другими спортивными принципами.

Во всех мероприятиях принимали участие клубы Премьер-лиги, представители РПЛ – мы были коммуникаторами проектного офиса РФС, оказывали содействие в интервью с клубами, давали обратную связь, представляли исследования, которые мы проводили в последние годы.

Но прежде чем принимать тот или иной проект, клубы попросили более подробное ознакомление с анализом. Мы получили документ буквально перед исполкомом РФС и по просьбе клубов запросили полную версию исследования – с обоснованием методологии и экономическим обоснованием.

Получив дополнительные материалы, мы разошлем их для очередного общего собрания РПЛ, которое пройдет в промежутке между 10 и 20 августа. Подробно рассмотрим, обсудим проект, далее направим все материалы в РФС.

Мы поддерживаем изменения и хотим, чтобы все позитивные идеи принесли пользу российскому футболу. Не могу сказать, какую конкретно структуру мы поддерживаем.

Тот формат, на котором [сейчас] остановились, видится наиболее перспективным и подходящим для нашей страны. Что касается работы голландцев, то видим глубокую проработку вопроса. Но отмечу еще раз: ряд клубов, в том числе ведущих, запросили более подробную информацию», – сказал Прядкин.

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