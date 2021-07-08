Березуцкий об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»

прокомментировал утверждение его главным тренером .

«Ни переживаний, ни сомнений не было. Да, легкие переживания были, но это как в карьере футболиста, когда делаешь первый шаг.

Мой принцип в жизни: сделал первый шаг – и забыл обо всем. Я его сделал после предложения руководства клуба, и все переживания и волнения закончились», – сказал Березуцкий в эфире клубного канала.

Орешкин о Березуцком: «У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. ЦСКА нужна стабильность»