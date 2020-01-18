17-летний форвард «Зенита» Белохонов о лимите: «Хочу, чтобы его убрали. Тогда россияне будут жестче конкурировать с иностранцами»

Теги Зенит премьер-лига Россия первенство молодежных команд Россия Зенит мол лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

17-летний нападающий «Зенита» Аким Белохонов высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Хочу, чтобы лимит совсем убрали. Тогда российские футболисты будут жестче конкурировать с иностранцами и играть не потому, что они русские, а по той причине, что они сильнее.

Тогда и российские футболисты станут сильнее: увеличится конкуренция, а значит, придется усерднее тренироваться, больше работать над собой, прилагать больше усилий», – сказал Белохонов.

Автор реформы наших лиг объясняет: лидеры за, топ-матчей точно станет больше, сокращать РПЛ неразумно

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