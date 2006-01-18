Комментатор Геннадий Орлов заявил, что нужно отменить лимит на легионеров в российском футболе.

– Что он дал?

– Ничего?

– Без него ЦСКА и выигрывали еврокубки. Наверное, те, кто придумал лимит, сейчас должны встать и сказать: «Ребята, извините нас. Но наши меры ни к чему не привели».

Вот придумали новую формулу – «8+17». И к чему это приведет? Вы поговорите с любым тренером – и все поймете.

Недавно Василий Березуцкий дал интервью вашему изданию и заявил, что лимит – это зло. Он же знает всю ситуацию изнутри, все уже прошел.

Почему к таким людям не прислушаться? Сейчас читаю, что клубы ведут борьбу за Соболева. И какие деньги за него предлагают? На уровне западных мастеров!

– Думаете, переплачивают?

– Соболев не западный мастер. Его сила пока только в том, что у него российский паспорт. Никто не обращает внимания на уровень мастерства таких исполнителей.

Семак взял в «Зенит» Сутормина. Без лимита Сутормин оказался бы в питерском клубе? Сомневаюсь. Разве его можно сравнить с Барриосом или с Дриусси?

Тому же «Зениту» нужно успешно выступать в Лиге чемпионов. Клубу требуются высококлассные мастера. И какая разница, какой у них паспорт?

Главное – футбольные качества. Мы сами себя загоняем в эту ловушку за счет лимита! – сказал Орлов.