Дзюба, Акинфеев, Джикия, Малком, Смолов, Хвича и Нобоа войдут в список 33 лучших игроков сезона (Eurostavka)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Химки Рубин Артем Дзюба Игорь Акинфеев Кристиан Нобоа Федор Смолов премьер-лига Россия рейтинги РФС Динамо Москва Ведран Чорлука Деян Ловрен Гжегож Крыховяк Краснодар Ярослав Ракицкий Магомед Оздоев Георгий Джикия Юрий Дюпин Вячеслав Караваев Марио Фернандес Илья Лантратов Джордже Деспотович Йордан Ларссон Сердар Азмун Дуглас Сантос Пабло Насименто Никола Влашич Самюэль Жиго Малком Вильмар Барриос Вандерсон Дмитрий Рыбчинский Айртон Даниил Лесовой Александр Соболев Вендел Чидера Эджуке Денис Макаров Илья Самошников Сочи Хвича Кварацхелия Футбол

Исполком РФС в четверг присудит ряд наград по итогам сезона-2020/21.

Как сообщает Eurostavka, на этом заседании в том числе будут названы игроки, отмеченные в номинации «33 лучших футболиста сезона».

В список будут включены:

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);

Правые центральные защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»);

Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло Насименто («Локомотив»);

Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»);

Правые полузащитники: Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»);

Правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»);

Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);

Левые полузащитники: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА);

Правые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);

Левые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Йордан Ларссон («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

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