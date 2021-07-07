Дзюба, Акинфеев, Джикия, Малком, Смолов, Хвича и Нобоа войдут в список 33 лучших игроков сезона (Eurostavka)

Исполком РФС в четверг присудит ряд наград по итогам сезона-2020/21.

Как сообщает Eurostavka, на этом заседании в том числе будут названы игроки, отмеченные в номинации «33 лучших футболиста сезона».

В список будут включены:

Вратари: («Рубин»), Илья Лантратов ( ), (ЦСКА);

Правые защитники: (ЦСКА), («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);

Правые центральные защитники: («Локомотив»), («Зенит»), («Спартак»);

Левые центральные защитники: («Зенит»), («Спартак»), Пабло Насименто («Локомотив»);

Левые защитники: («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), («Спартак»);

Правые полузащитники: («Рубин»), («Зенит»), ( );

Правые центральные полузащитники: ( ), («Зенит»), («Зенит»);

Левые центральные полузащитники: («Локомотив»), (ЦСКА), («Зенит»);

Левые полузащитники: («Рубин»), («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА);

Правые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);

Левые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Йордан Ларссон («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

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