Джанлуиджи Буффон: «Доннарумма может получить «Золотой мяч». Он должен стремиться к этому»

Вратарь «Пармы» поделился мнением о голкипере и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.

– Доннарумма идет по вашим стопам: суждено ли ему стать одним из сильнейших? Сможет ли он выиграть «Золотой мяч»?

– На мой взгляд, он, безусловно, может выиграть . За свои качества и за то, что показал. Джанлуиджи должен стремиться к «Золотому мячу».

Вы говорите с человеком, которому в 18 лет сказали: «Говорят, ты можешь стать вторым сильнейшим голкипером в истории после Яшина». Я ответил: «А почему вторым после Яшина? Кто сказал, что я не смогу стать самым сильным?».

Когда ты молод, не надо довольствоваться малым, нужно всегда стремиться к максимуму. Джиджо должен это делать, – сказал Буффон.