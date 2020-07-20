Андрей Аршавин: «Зенит» хочет брать титулы своими воспитанниками»

Директор департамента по развитию молодежного футбола поделился мыслями о важности своих воспитанников для петербуржцев.

– Чего не хватает нынешней молодежи для того, чтобы в 18-20 лет постоянно играть в основе, как это было во времена Андрея Аршавина, , и ?



- Верю в то, что повторение тех времен возможно. Верю, что пять молодых игроков могут однажды заиграть в «Зените».

Поймите меня правильно – я не говорю о том, что это произойдет прямо сейчас. Но в перспективе может появиться поколение, которое массово пробьется в основу.

Сейчас молодежи сложнее, потому что «Зенит» стал очень сильной командой, флагманом российского футбола. Поэтому ребятам было сложно пробиться в состав.

Но руководство клуба и болельщики хотят, чтобы «Зенит» не просто побеждал, а выигрывал титулы своими воспитанниками.

Надо понимать, что такие футболисты, как Быстров, Денисов, Кержаков и Аршавин, не могут появляться каждый год. Но задача академии и всех людей, которые отвечают за молодежный футбол – давать прогрессировать нашим молодым игрокам.

– Это задача на перспективу. А что вы планируете делать в первую очередь?

– В первую очередь необходимо разобраться с текущей ситуацией. Определиться с тем, на каких игроков делаем ставку. Переговорить с главным тренером академии, узнать его видение футбола.

А главное – наладить единоначалие в управлении и сделать так, чтобы структура подготовки молодежного футбола в клубе работала эффективно, – заявил Аршавин.