Андрей Аршавин: «Зенит» хочет брать титулы своими воспитанниками»

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о важности своих воспитанников для петербуржцев.
– Чего не хватает нынешней молодежи для того, чтобы в 18-20 лет постоянно играть в основе, как это было во времена Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Игоря Денисова и Владимира Быстрова?
- Верю в то, что повторение тех времен возможно. Верю, что пять молодых игроков могут однажды заиграть в «Зените».
Поймите меня правильно – я не говорю о том, что это произойдет прямо сейчас. Но в перспективе может появиться поколение, которое массово пробьется в основу.
Сейчас молодежи сложнее, потому что «Зенит» стал очень сильной командой, флагманом российского футбола. Поэтому ребятам было сложно пробиться в состав.
Но руководство клуба и болельщики хотят, чтобы «Зенит» не просто побеждал, а выигрывал титулы своими воспитанниками.
Надо понимать, что такие футболисты, как Быстров, Денисов, Кержаков и Аршавин, не могут появляться каждый год. Но задача академии и всех людей, которые отвечают за молодежный футбол – давать прогрессировать нашим молодым игрокам.
– Это задача на перспективу. А что вы планируете делать в первую очередь?
– В первую очередь необходимо разобраться с текущей ситуацией. Определиться с тем, на каких игроков делаем ставку. Переговорить с главным тренером академии, узнать его видение футбола.
А главное – наладить единоначалие в управлении и сделать так, чтобы структура подготовки молодежного футбола в клубе работала эффективно, – заявил Аршавин.