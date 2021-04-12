Экс-судья Федотов: «Гол Дзюбы забит не по правилам. Он врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть»

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы «Локомотива» (2:0, первый тайм).
В ходе атаки Дзюба сбил с ног защитника «Локомотива» Мачея Рыбуса.
«Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака, и «Зенит» забил гол.
Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить», – заявил Федотов.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев засчитал гол. Видеоассистент Евгений Турбин не пригласил коллегу просмотреть момент самостоятельно.
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»