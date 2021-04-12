Экс-судья Федотов: «Гол Дзюбы забит не по правилам. Он врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть»

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Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы «Локомотива» (2:0, первый тайм).

В ходе атаки Дзюба сбил с ног защитника «Локомотива» Мачея Рыбуса.

«Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака, и «Зенит» забил гол.

Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить», – заявил Федотов.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев засчитал гол. Видеоассистент Евгений Турбин не пригласил коллегу просмотреть момент самостоятельно.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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