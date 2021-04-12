Экс-судья Федотов: «Гол Дзюбы забит не по правилам. Он врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть»

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с голом форварда «Зенита» «Локомотива» (2:0, первый тайм).

В ходе атаки Дзюба сбил с ног защитника «Локомотива» .

«Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака, и забил гол.

Так что гол Дзюбы в ворота забит не по правилам, его следовало отменить», – заявил Федотов.

Главный арбитр встречи засчитал гол. Видеоассистент Евгений Турбин не пригласил коллегу просмотреть момент самостоятельно.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»