Карасев о доходах: «100 тысяч рублей чистыми главному арбитру за игру РПЛ. В ФНЛ – около 35-40 тысяч»

Арбитр Сергей Карасев высказался на тему оплаты труда судей.

– Два года назад у меня была первая серьезная травма в карьере – надрыв четырехглавой передней мышцы. Это редкость, обычно футболисты заднюю рвут. Я сдавал нормативы в Турции, бежал спринт – и прямо на первом треке случилось. Вроде разминался как обычно.

В итоге мышцу прямо затягивало, как при спазме, как будто отнимается нога. Вперед не можешь даже двинуть ногу. Почти на два месяца выбыл.

– А страховка у судей есть?

– Нет, все за свой счет. Мы не профессионалы, у нас просто договор, что-то типа зарплаты: 26 тысяч рублей получаем ежемесячно. Где-то три года назад ввели эту практику.

– А ты никогда параллельно не работал?

– Я перестал работать, когда стал судить высший дивизион. Работал юристом, у меня высшее юридическое образование. В банке работал примерно с 1998–1999 года, принимал клиентов, заключал договоры.

– У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?

– Одинаковый: одна игра – 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч.

– А в Европе гонорары выше?

– В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, и Лига чемпионов – сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идет еще какая-то надбавка.

– Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?

– Это где-то как четыре игры в , – заявил Карасев.