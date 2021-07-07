«Краснодар» потратил 861 млн рублей на молодежный футбол за сезон, «Зенит» – 682, «Спартак» – 169

РФС опубликовал финансовые сведения о средствах, направленных на развитие молодежного футбола клубами РПЛ.

Лидером в данном сегменте является – в сезоне-2019/20 его траты составляли 827 млн рублей, а в сезоне-2020/21 – 860,6 млн рублей.

Второе место занимает с 681,8 млн рублей (было 578,8 млн), третье – с 212,5 млн рублей (195,8 млн).

Также в число клубов, расходующих на молодежный футбол свыше 100 млн рублей, вошли со 189,9 млн рублей (232,9 млн), «Динамо» со 186,9 млн (52,3 млн) и со 168,6 млн (216,7 млн).

Меньше всего на молодежь тратит «Сочи» – 32,9 млн рублей (14,6 млн).