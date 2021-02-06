37-летний Роббен вновь завершил карьеру

Полузащитник «Гронингена» объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за теплую поддержку», – написал экс-игрок «Баварии» в инстаграме.

37-летний футболист отметил, что принял такое решение из-за травм: «Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно».

Роббен уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но летом 2020-го он решил ее возобновить.

Роббен выступал за , , «Челси», «Реал» и «Баварию». Всего в карьере он завоевал 31 трофей.

Восемь раз Роббен становился чемпионом Германии в составе «Баварии», дважды брал чемпионат Англии с , по разу становился чемпионом с в Испании и с ПСВ в Нидерландах.

С «Баварией» Роббен выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2012/13, забив победный гол в финальном матче против дортмундской «Боруссии».

За сборную Голландии Роббен провел 96 матчей и забил 37 голов. В составе национальной команды он становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

Трогательное возвращение Роббена – после 7 месяцев с травмами. Он сделал две голевые и заплакал