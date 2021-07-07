«Барса» представила выездную форму на следующий сезон. Она светло-фиолетовая – так клуб продвигает борьбу за расширение прав женщин

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«Барселона» показала комплект выездной формы на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в бледно-фиолетовом цвете. Эмблема клуба и спонсорские логотипы сделаны в темно-фиолетовом цвете с переливающимся эффектом.

Клуб отмечает, что дизайн формы продвигает борьбу за расширение прав и возможностей женщин (women’s empowerment), а также подчеркивает приверженность «Барселоны» развитию женского футбола и роли женщин в спорте.

Выпуск формы приурочен к 50-летию женской команды «Барселоны».

Технический спонсор «Барселоны» – компания Nike.

 
 
 
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Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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