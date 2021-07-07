«Барса» представила выездную форму на следующий сезон. Она светло-фиолетовая – так клуб продвигает борьбу за расширение прав женщин

«Барселона» показала комплект выездной формы на сезон-2021/22.
Комплект выполнен в бледно-фиолетовом цвете. Эмблема клуба и спонсорские логотипы сделаны в темно-фиолетовом цвете с переливающимся эффектом.
Клуб отмечает, что дизайн формы продвигает борьбу за расширение прав и возможностей женщин (women’s empowerment), а также подчеркивает приверженность «Барселоны» развитию женского футбола и роли женщин в спорте.
Выпуск формы приурочен к 50-летию женской команды «Барселоны».
Технический спонсор «Барселоны» – компания Nike.
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