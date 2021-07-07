«Дель Боске – не тренер, он болван. Не умеет тренировать, не разбирается в тактике». Слова Переса из 2006-го опубликованы газетой El Confidencial

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Испанская газета El Confidencial опубликовала новую аудиозапись с высказываниями президента «Реала» Флорентино Переса.

На этот раз речь о Висенте Дель Боске, занимавшем пост главного тренера «Реала» с 1999 по 2003 год.

«Он не умеет тренировать, не разбирается в тактике. Он болван. Никто не зовет его на работу, потому что все знают, что он не тренер (запись была сделана в 2006-м, когда Дель Боске был без клуба – прим. Sports.ru). Дель Боске – самый большой обман в моей жизни.

Поговорите с президентом «Бешикташа» (Дель Боске работал в турецком клубе полгода в сезоне-2004/05 – прим. Sports.ru), пусть расскажет, что чувствует. Дель Боске – не тренер, [Хосе Антонио] Камачо – тренер. Самый большой обман в моей жизни.

Фигу перешел в «Реал» и стал близким другом Рауля, и они вместе с Йерро управляли командой. Бедный Висенте, ему там было не место.

Говорят, он собирается возглавить сборную? Только Дель Боске сборной и не хватало. Понимаешь?» – приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Confidencial.

Дель Боске стал двукратным чемпионом Испании с «Реалом», дважды выиграл Лигу чемпионов (1999/00, 2001/02). Со сборной Испании он выиграл чемпионат мира в 2010 году и Евро-2012.

«Рауль и Касильяс – два величайших афериста в истории «Реала». Слова Переса из 2006-го опубликованы газетой El Confidencial

«Роналду – идиот, больной парень. Они с Моуринью – два ненормальных». Слова Переса из 2012-го опубликованы газетой El Confidencial

«Касильяс – невысокий и плохо видит. Он как щенок, маленький ребенок». Слова Переса из 2008-го – в публикации El Confidencial

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