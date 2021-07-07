Перес подаст в суд на газету El Confidencial за публикацию его высказываний

Президент «Реала» намерен судиться с испанской газетой El Confidencial.

Бизнесмен подаст иск о защите чести и достоинства против газеты и журналиста Хосе Антонио Абеллана из-за публикации аудиозаписей, где Перес критиковал Икера Касильяса, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауля и других.

Перес уже передал все необходимые документы своим юристам.

«Рауль и Касильяс – два величайших афериста в истории «Реала». Слова Переса из 2006-го опубликованы газетой El Confidencial

«Роналду – идиот, больной парень. Они с Моуринью – два ненормальных». Слова Переса из 2012-го опубликованы газетой El Confidencial

«Касильяс – невысокий и плохо видит. Он как щенок, маленький ребенок». Слова Переса из 2008-го – в публикации El Confidencial