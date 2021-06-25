«Даже Путин выбрал «Спутник» – это лучшая вакцина в мире. Нет повода переживать». «Химки» привьются от ковида 15 июля

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, когда футболисты «Химок» сделают прививки от коронавируса.

«В ближайший четверг игроки ФК «Химки» вакцинируются «Спутником V» от Covid-19.

Футболисты провели углубленное медицинское обследование, мы ответственно подошли к этому процессу. Персонал «Химок» уже привился отечественной вакциной.

Я уже несколько раз говорил, что «Спутник» – лучшая вакцина в мире. Даже Владимир Владимирович Путин выбрал препарат «Спутник V». Нет повода переживать на этот счет», – сказал Терюшков.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?

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