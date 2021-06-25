«Даже Путин выбрал «Спутник» – это лучшая вакцина в мире. Нет повода переживать». «Химки» привьются от ковида 15 июля

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, когда футболисты «Химок» сделают прививки от коронавируса.

«В ближайший четверг игроки ФК вакцинируются «Спутником V» от .

Футболисты провели углубленное медицинское обследование, мы ответственно подошли к этому процессу. Персонал «Химок» уже привился отечественной вакциной.

Я уже несколько раз говорил, что «Спутник» – лучшая вакцина в мире. Даже Владимир Владимирович Путин выбрал препарат «Спутник V». Нет повода переживать на этот счет», – сказал Терюшков.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?