Абрамович готов купить Холанда за 175 млн евро. Его не интересуют другие форварды (Bild)

продолжает интересоваться нападающим Дортмунд Эрлингом Холандом.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на Bild, немецкий клуб выставил ценник в 160 миллионов евро, чтобы отпугнуть претендентов на форварда. Однако владелец «Челси» хочет видеть в команде только Холанда, его не интересуют альтернативные варианты.

В связи с этим Абрамович выделил 175 миллионов евро для обеспечения сделки. Какую-то часть этих средств в дальнейшем планируется отбить за счет продажи футболистов лондонского клуба.

В минувшем сезоне 20-летний Холанд забил 27 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.