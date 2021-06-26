Абрамович готов купить Холанда за 175 млн евро. Его не интересуют другие форварды (Bild)

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«Челси» продолжает интересоваться нападающим «Боруссии» Дортмунд Эрлингом Холандом.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на Bild, немецкий клуб выставил ценник в 160 миллионов евро, чтобы отпугнуть претендентов на форварда. Однако владелец «Челси» Роман Абрамович хочет видеть в команде только Холанда, его не интересуют альтернативные варианты.

В связи с этим Абрамович выделил 175 миллионов евро для обеспечения сделки. Какую-то часть этих средств в дальнейшем планируется отбить за счет продажи футболистов лондонского клуба.

В минувшем сезоне 20-летний Холанд забил 27 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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