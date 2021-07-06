Лотар Маттеус: «Сочувствую игрокам Англии, но их болельщиков мне не жалко. Они не соблюдают фэйр-плей»

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус поделился мыслями после финала , в котором Италия обыграла Англию (1:1, по пен. 3:2).

«Я должен честно сказать, что мне не жалко англичан. Я сочувствую игрокам, потому что они отдали все силы. Больно проигрывать так долго.

Мне не жалко их болельщиков, весь английский народ. Кроме того факта, что я скрестил пальцы за команду Манчини из-за своего итальянского прошлого, за последние дни произошли вещи, которых достаточно, чтобы не любить англичан.

Они светили лазерной указкой в глаза вратарю датчан, неуважительно отнеслись к плачущей маленькой девочке, освистывали гимны соперников. Пенальти в полуфинале не было. И так далее.

К сожалению, страна, в которой фэйр-плей считается приоритетом, вообще не придерживается этого принципа. И поэтому я еще сильнее рад за Италию», – написал Маттеус в колонке для Sky Sport Deutschland.

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