Английские фанаты напали на итальянских болельщиков, кидались предметами в прохожих и пытались прорваться на «Уэмбли» перед финалом Евро

Перед финальным матчем Евро-2020 между сборными Англии и Италии в Лондоне произошли столкновения болельщиков.
Как сообщает Euronews, пьяные английские болельщики бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы.
Также фанаты сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков, передает корреспондент AFP. Английские болельщики дрались и между собой, причина конфликта неизвестна.
Кроме того, в полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов.
Также группа фанатов пыталась прорваться на «Уэмбли», но стюарды и полиция их остановила. В УЕФА отметили, что никто не смог проникнуть на стадион, проведению матча ничего не угрожает.