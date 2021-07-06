Английские фанаты напали на итальянских болельщиков, кидались предметами в прохожих и пытались прорваться на «Уэмбли» перед финалом Евро

Перед финальным матчем между сборными и Италии в Лондоне произошли столкновения болельщиков.

Как сообщает Euronews, пьяные английские болельщики бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы.

Также фанаты сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков, передает корреспондент AFP. Английские болельщики дрались и между собой, причина конфликта неизвестна.

Кроме того, в полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов.

Также группа фанатов пыталась прорваться на , но стюарды и полиция их остановила. В УЕФА отметили, что никто не смог проникнуть на стадион, проведению матча ничего не угрожает.