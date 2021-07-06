Кьеза, Кьеллини, Иммобиле и Жоржиньо – в стартовом составе Италии на финал Евро-2020

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сформировал заявку на финальный матч Евро-2020 против Англии.

По сравнению с полуфинальной игрой против Испании изменений в стартовом составе нет.

Сборная ИталииДжанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон, Марко Верратти, Николо Барелла, Жоржиньо, Федерико Кьеза, Лоренцо ИнсиньеЧиро Иммобиле.

Запасные: Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет, Алессандро Бастони, Алессандро Флоренци, Рафаэл Толои, Франческо Ачерби, Маттео Пессина, Брайан Кристанте, Мануэль Локателли, Федерико Бернардески, Доменико Берарди, Андреа Белотти.

Матч Италии с Англией начнется в 22:00 по московскому времени.

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