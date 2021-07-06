Кьеза, Кьеллини, Иммобиле и Жоржиньо – в стартовом составе Италии на финал Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сформировал заявку на финальный матч против .

По сравнению с полуфинальной игрой против Испании изменений в стартовом составе нет.

Сборная Италии: Джованни Ди Лоренцо, , , Эмерсон, , , Жоржиньо, , , .

Запасные: Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет, Алессандро Бастони, , Рафаэл Толои, Франческо Ачерби, Маттео Пессина, Брайан Кристанте, Мануэль Локателли, Федерико Бернардески, Доменико Берарди, Андреа Белотти.

Матч Италии с Англией начнется в 22:00 по московскому времени.