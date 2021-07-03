Шкурин о переходе в киевское «Динамо»: «Большая возможность выйти на другой уровень»

Форвард ЦСКА Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями от перехода в киевское на правах аренды.

– Что для тебя значит этот переход? Что знаешь о «Динамо»?

– О клубе знаю достаточно, ведь Украина и Беларусь – непосредственные соседи. К тому же клуб большой, с великой историей, с великими игроками и тренерами. Так что слышал достаточно.

Переход состоялся очень быстро. Я даже толком подумать не успел, но таким шансом было грех не воспользоваться. Это большая возможность – хорошая лига, клуб-чемпион с богатейшей историей.

– Какие ожидания от работы с Луческу?

– В первую очередь скажу банальную вещь: достичь тех результатов командных, которые стоят перед «Динамо» Киев. А во-вторых – развиваться самому и, возможно, выйти на другой уровень. Я верю, что мне помогут здесь.

– Есть предложение: если забиваешь за сезон 10 голов – жаришь на всю команду картошку…

– Я не умею жарить картошку. Правда. Если я ее поджарю – все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду.

– Что ты можешь пообещать болельщикам «Динамо»?

– Все, что я могу пообещать от себя – полностью выкладываться на тренировках и в играх. И стыдно в этом плане за самоотдачу точно не будет, – сказал Шкурин.