Игроки сборной Англии пожертвуют часть призовых за Евро-2020 национальной службе здравоохранения

Игроки сборной Англии намерены отдать часть призовых после на благотворительность.

Победа Англии в финале принесет ассоциации (FA) страны около 24 млн фунтов, из которых примерно 9,5 млн достанутся игрокам.

В случае поражения FA получит на 2,6 млн фунтов меньше, но это не повлияет на планы игроков. Футболисты отдадут значительную часть своих призовых национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

Пожертвование будет сделано после окончания турнира. План передачи средств будет обсуждаться позже из-за налоговых вопросов.

11 июля в финале Евро Англия сыграет с Италией.