Рамос о «ПСЖ»: «Горд стать частью амбициозного проекта. Хочу помочь команде брать титулы»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Футбол

Защитник Серхио Рамос высказался после подписания контракта с «ПСЖ».

«Очень рад присоединиться к «ПСЖ». Это большое изменение в моей жизни, новый вызов. Этот день я не забуду никогда.

Я горд стать частью этого очень амбициозного проекта, присоединиться к команде с отличными игроками. Этот клуб уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне и имеет прочную базу.

Я хочу продолжать расти вместе с «ПСЖ» и помочь команде завоевывать титулы», – сказал Рамос.

Испанец подписал с парижанами контракт на 2 года. До этого он 16 лет провел в «Реале».

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