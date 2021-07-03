Цорн не станет отвечать за трансферы в «Локомотиве». У него будет испытательный срок

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Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн станет техническим директором «Локомотива».

34-летний менеджер был выбран на эту роль, так как знаком с российской спецификой и свободно говорит на немецком и русских языках. Благодаря этому он должен помочь Ральфу Рангнику, который будет работать на посту руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве», сообщает Sport24.ru со ссылкой на собственный источник.

При этом подчеркивается, что трансферы и скаутинг не будут входить в обязанности Цорна. На первых порах у него будет действовать испытательный срок.

Цорн работал в «Спартаке» с 2019 по 2020 год.

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