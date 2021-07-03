Рой Ходжсон: «Убежден, Англия пройдет Данию. Команда идеальна, даже некого критиковать. У них выдающийся футбол»

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Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020, в котором англичане встретятся со сборной Дании.

«Убежден, что Англия пройдет Данию, потому что, как мне кажется, эта команда показывает выдающийся футбол с самого начала турнира.

Они не допустили ни одной ошибки. Я даже не знаю, кого критиковать, хотя я уверен, что найдутся люди, которые смогут придумать причины для недовольства. Но им придется постараться, чтобы что-то найти. Англия была идеальной.

Конечно, в футболе есть случайные шансы, есть элемент риска. Но я уверен, что Англия хорошо сыграет, что нас ждет отличный матч. Иногда исход игр решает случайность. Бывает, что тот факт, что ты в лучшей команде, не помогает», – сказал Ходжсон.

Сегодня Англия встретится со сборной Дании в полуфинале Евро-2020, начало – в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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