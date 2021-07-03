Петер Шмейхель: «Считаю Данию фаворитом полуфинала, несмотря на то, что пишут в Англии»

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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 между сборными Дании и Англии.

«Если честно, я считаю Данию фаворитом [в матче с Англией].

Мне кажется, игра будет очень плотной. Тренеры обеих команд похожи, их подходы очень близки. Они в схожем стиле работают с игроками и прививают им определенный стиль. Они гибки, их команды очень четко действуют в обороне и полузащите. На флангах и у Англии, и у Дании действуют креативные игроки, которые создают моменты.

Я действительно считаю, что силы команд равны, несмотря на то, что пишут английские журналисты. Многое зависит от того, как сложится для команд именно этот день», – сказал Шмейхель.

Дания сыграет с Англией сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого матча.

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