Петер Шмейхель: «Считаю Данию фаворитом полуфинала, несмотря на то, что пишут в Англии»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 между сборными Дании и Англии.
«Если честно, я считаю Данию фаворитом [в матче с Англией].
Мне кажется, игра будет очень плотной. Тренеры обеих команд похожи, их подходы очень близки. Они в схожем стиле работают с игроками и прививают им определенный стиль. Они гибки, их команды очень четко действуют в обороне и полузащите. На флангах и у Англии, и у Дании действуют креативные игроки, которые создают моменты.
Я действительно считаю, что силы команд равны, несмотря на то, что пишут английские журналисты. Многое зависит от того, как сложится для команд именно этот день», – сказал Шмейхель.
Дания сыграет с Англией сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого матча.