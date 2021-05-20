В «Барселоне» могут рассмотреть вариант с продажей нападающего .

Как пишет Marca, до недавнего времени в каталонском клубе считали француза «неприкасаемым». Серьезные финансовые проблемы, с которыми столкнулась «Барса», заставили руководство сине-гранатовых поменять мнение по этому вопросу, так как из-за травм клубу не удастся расстаться с Филиппе Коутиньо и Усманом Дембеле.

Сейчас рискует столкнуться с запретом на регистрацию новичков. Продажа Гризманна видится клубу решением в такой ситуации, но к такому варианту прибегнут только в крайнем случае.

В минувшем сезоне 30-летний француз провел 36 матчей в , забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.