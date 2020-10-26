«Реал» потратил 17 млн евро на зарплату Азара за те 252 дня в сезоне-2020/21, что он пропустил из-за травм. Коутиньо получил 16 млн евро за 233 дня

Стало известно, сколько европейские клубы тратят на игроков, которые часто травмируются.

Больше всего денег было затрачено на Эдена Азара, который в зарабатывает 475 тысяч евро в неделю. Из-за травм он в минувшем сезоне пропустил 252 дня. Таким образом, «Мадрид» выплатил игроку около 17 млн евро в то время, когда он не мог выходить на поле.

Второе место в рейтинге, составленном компанией Betiton Sports, занял полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Бразилец зарабатывает около 474 тысяч евро в неделю и пропустил 233 дня из-за травм. Потери «Барсы» составили около 16 млн евро.

На третьей строчке расположился нападающий . Он получает около миллиона евро в неделю и пропустил в минувшем сезоне 95 дней. Потери парижан – около 13,6 млн евро.

Четвертым в списке стал полузащитник Поль Погба, пропустивший в прошлом сезоне 230 дней. Он получает почти 340 тысяч евро в неделю, так что клуб потерял из-за его травм около 11 млн евро.

Пятое место занял Марко Ройс, чья зарплата в дортмундской – 245 тысяч евро. Он пропустил 214 дней, и клуб выплатил ему за этот срок около 7,5 млн евро.

Отметим, что при исследовании рассматривался период с апреля 2020 года по март 2021-го.