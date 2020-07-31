ЦСКА продлил партнерство с «Аэрофлотом» до конца 2020 года

ЦСКА объявил о пролонгации партнерства с «Аэрофлотом» до 31 декабря 2020 года.

В соответствии с соглашением авиакомпания сохранит статус официального перевозчика армейцев чартерными и регулярными рейсами на период до конца 2020 года.

Клуб, в свою очередь, обеспечит размещение рекламы «Аэрофлота» на форме игроков клуба, на других носителях, а также предоставит иные преференции, предусмотренные спонсорским пакетом. Соглашение не предполагает денежных расчетов между сторонами.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление партнерства.

«Мы благодарны нашему давнему и надежному партнеру «Аэрофлоту» за то, что в столь непростые для их отрасли времена компания нашла возможность продолжить сотрудничество с нами.

Перелеты с «Аэрофлотом» – самый комфортный и безопасный выбор для нас. Мы постоянно участвуем в еврокубках, количество перелетов очень большое, и эти вопросы важны.

«Аэрофлот» со своей стороны делает все, чтобы игроки, тренеры и персонал чувствовали себя комфортно, а мы будем стараться и впредь не подводить нашего партнера как на футбольном поле, так и в совместных активностях», – сказал Бабаев.

«Аэрофлот» является партнером и официальным перевозчиком ЦСКА с 2009 года.