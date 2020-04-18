ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить контракт на 2021 год (ТАСС)

ЦСКА и авиакомпания «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год, сообщает ТАСС.

«Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года», – сказал источник, близкий к «Аэрофлоту».

Стоимость нынешнего соглашения – 9 млн долларов. Ранее «Аэрофлот» отказался от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов из-за пандемии коронавируса.

«Аэрофлот»: «В 2020-м платили только ЦСКА, по старому контракту с «МЮ» последние платежи были в 2018-м»